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    Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye birinci

    Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 7 altın, 9 gümüş ve 11 bronz toplam 27 madalya kazandı.
    • 25.09.2022 - 23:35
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    Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye birinci

    Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bosna Hersek'in Pale kentinde düzenlenen şampiyonanın ilk gününü, minik judokalar 14 madalyayla tamamladı.

    Madalya kazanan sporcuların isimleri şöyle:

    Kadınlar

    24 kilo: Belinay Özkaynak (altın), Azra Bakın (gümüş)

    28 kilo: Ahsen Yıldırım (altın), Yağmur Kırdar (gümüş)

    32 kilo: Sema Nur Yüksel (altın), Ravzanur Doğrul (bronz)

    36 kilo: Yağmur İpek Akçay (altın), Berra Çakal (gümüş)

    40 kilo: Betül Yılmaz (altın)

    Erkekler

    26 kilo: Amed Altın (gümüş)

    30 kilo: Kerem Gür (bronz)

    34 kilo: Samet Buluk (gümüş)

    38 kilo: Mirsad Özüer (bronz)

    42 kilo: Yiğit Erdal Günuğur (gümüş).

    Minikler Balkan Judo Şampiyonası nda Türkiye birinci #1

    Son gün de 13 madalya topladık

    AA'nın haberine göre; şampiyonanın son gününde minik judokalar 13 madalya kazandı.

    Milli sporcular, 7 altın, 9 gümüş ve 11 bronz toplam 27 madalya kazanarak organizasyonu zirvede tamamladı.

    Son gün madalya kazanan sporcular şöyle:

    Kadınlar

    44 kilo Nehir Civelek (gümüş), Berfin Civelek (bronz)

    48 kilo Beren Çetin (bronz), Fatma Çiçek (bronz)

    52 kilo Nisa Akpınar (bronz)

    57 kilo İkra Üzüm (bronz)

    +57 kilo Emine Bayraktar (altın), Ayça Küçükcesur (gümüş)

    Erkekler

    50 kilo Muhammet Efe Ergün (gümüş)

    55 kilo Hüseyin Musri (bronz)

    60 kilo Yiğit Dinçer (altın)

    +60 kilo Ali İhsan Esen (bronz), İsmail Akkaya (bronz)


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