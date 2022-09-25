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- Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye birinci
Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye birinci
- 25.09.2022 - 23:35
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bosna Hersek'in Pale kentinde düzenlenen şampiyonanın ilk gününü, minik judokalar 14 madalyayla tamamladı.
Madalya kazanan sporcuların isimleri şöyle:
Kadınlar
24 kilo: Belinay Özkaynak (altın), Azra Bakın (gümüş)
28 kilo: Ahsen Yıldırım (altın), Yağmur Kırdar (gümüş)
32 kilo: Sema Nur Yüksel (altın), Ravzanur Doğrul (bronz)
36 kilo: Yağmur İpek Akçay (altın), Berra Çakal (gümüş)
40 kilo: Betül Yılmaz (altın)
Erkekler
26 kilo: Amed Altın (gümüş)
30 kilo: Kerem Gür (bronz)
34 kilo: Samet Buluk (gümüş)
38 kilo: Mirsad Özüer (bronz)
42 kilo: Yiğit Erdal Günuğur (gümüş).
Son gün de 13 madalya topladık
AA'nın haberine göre; şampiyonanın son gününde minik judokalar 13 madalya kazandı.
Milli sporcular, 7 altın, 9 gümüş ve 11 bronz toplam 27 madalya kazanarak organizasyonu zirvede tamamladı.
Son gün madalya kazanan sporcular şöyle:
Kadınlar
44 kilo Nehir Civelek (gümüş), Berfin Civelek (bronz)
48 kilo Beren Çetin (bronz), Fatma Çiçek (bronz)
52 kilo Nisa Akpınar (bronz)
57 kilo İkra Üzüm (bronz)
+57 kilo Emine Bayraktar (altın), Ayça Küçükcesur (gümüş)
Erkekler
50 kilo Muhammet Efe Ergün (gümüş)
55 kilo Hüseyin Musri (bronz)
60 kilo Yiğit Dinçer (altın)
+60 kilo Ali İhsan Esen (bronz), İsmail Akkaya (bronz)