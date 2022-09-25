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    Muriç'in golü Kosova'ya yetmedi

    Uluslar Ligi C Ligi'nde Kuzey İrlanda, Kosova'yı ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi karşılaşmanın son bölümünde Gavin Whyte ve Josh Magennis'le bulduğu gollerle 2-1 kazandı.
    • 25.09.2022 - 09:33
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    Muriç'in golü Kosova'ya yetmedi

    UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup karşılaşmasında Kuzey İrlanda sahasında Kosova'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

    58'de perdeyi Kosova adına Vedat Muriç açarken, mücadelenin son 8 dakikasında Kuzey İrlanda fırtınası esti. 82'de Gavin Whyte, uzatma anlarında da Josh Magennis sahneye çıktı ve Kuzey İrlanda'ya galibiyeti getirdi.

    Kuzey İrlanda ikincilik şansını sürdürdü

    Bu sonuçla ev sahibi ekip 2.lik için şansını sürdürdü. 5 puanlı Kuzey İrlanda salı günü 12 puanlı lider Yunanistan'la kozlarını paylaşacak. 6 puanlı Kosova ise 5 puanlı Güney Kıbrıs'la karşılaşacak.

    Muriç in golü Kosova ya yetmedi #1


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