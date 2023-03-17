Naci Ünüvar, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı Trabzonspor forması ile kariyerine devam eden genç futbolcu Naci Ünüvar, A Milli Takım formasını giymek istediğini söyleyerek tercihini Türkiye'den yana kullandı.

19 yaşındaki Naci Ünüvar, milli takım kariyeri adına tercihini yaptı.

Süper Lig'de Trabzonspor forma giyen Naci Ünüvar milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandığını bildirdi.

Sezon başında Ajax'dan Trabzonspor'a kiralanan Hollanda'da yetişen ve altyaş kategorilerinde oynayan Naci Ünüvar bundan sonra Türk milli takımı için mücadele edecek.

"Ayyıldızlı formayı formayı gururla temsil etmeye karar aldım"

Sosyal medya hesabından Milli Takım tercihini açıklayan Naci Ünüvar şu ifadeleri kullandı:

"Ayyıldızlı formayı formayı gururla temsil etmeye karar aldım. İnşallah Türk Milli Takımıyla nice başarılar kazanacağız"

Trabzonspor formasını 11 kez giydi

Genç futbolcu, bu sezon Trabzonspor formasıyla 11 mücadeleye çıktı. Naci Ünüvar, bu maçlarda 3 gol ve 1 asistle oynadı.