Necla Güngör Kıragası: Kadın takımlarımız da büyük stadyumlarımızda oynamalı A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı kararların ve Süper Lig’deki takımların da kadın şubesi açmasıyla kadın futboluna ilginin arttığını söyledi.

İHA

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, milli takımın durumu, hedefleri ve Türkiye'deki kadın futbolunun son dönemdeki yükselişi hakkında açıklamalarda bulundu.

"Çok keyifli başladık"

Azerbaycan ile oynanacak özel maçların hazırlıklarının iyi gittiğini belirten Kıragası, şunları söyledi:

"Çok keyifli başladık. Çünkü depremden dolayı yapmamız gereken FIFA takvimi arasında kampımızı yapamadık, iptal ettik. O yüzden birbirimizi çok özlemişiz. Oyuncular birbirini çok özlemişler. Milli takımın havası her zaman olduğu gibi bambaşka olduğu için çok keyifli başladık, sakatsız bir şekilde devam ediyoruz."

"Uluslar Ligi ilk defa kadınlar için bu sene uygulamaya geçecek"

Azerbaycan maçlarıyla yeni dönemin startı vereceklerini açıklayan Necla Güngör Kıragası, şu şekilde konuştu:

"Uluslar Ligi ilk defa kadınlar için bu sene uygulamaya geçecek. C Ligi'nden başlayacağız. Bizim için çok kıymetli bir serüven de başlayacak. Hedeflerimiz C Ligi'nden çıkıp, kendimizi iyi liglere atıp oradan da şampiyonayı görebilir miyiz, onun mücadelesini vereceğiz."

"Milli Takım ne olursa olsun çok kutsal bir yer"

Türkiye'deki kadın futbolunun durumunun sorulması üzerine 41 yaşındaki teknik direktör, şu şekilde cevap verdi:

"5-8 yaş arasındaki kız çocukların futbolla tanışmasıyla ilgili projeler üretiyoruz. O projeden çıkacak kızlar 10 sene içerisinde istenilen noktaya geldiği zaman emin olun çok daha iyi yerlere geleceğiz. Mevcut durum olarak ise çok güzel bir ivme kazandık. Son 3 senedir özellikle Türkiye Futbol Federasyonumuzun vermiş olduğu kararlarla beraber, Süper Lig'deki takımların kadın şubesi açması, büyük camiaların büyük destekleriyle beraber güzel bir yolda ilerlemeye başladık. Milli Takım ne olursa olsun çok kutsal bir yer. Herkesin desteklediği, ülkeyi tamamen tek vücut haline getiren en kıymetli ögelerden biri. Biz de görevin bilincini ve ağırlığının farkında olarak da en iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz."

"Sağ olsun bizi çok destekliyor"

A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile iyi bir iletişimleri olduğunu aktaran Necla Güngör Kıragası, şunları dedi:

"Sağ olsun bizi çok destekliyor. Çok da yakından ilgileniyor. Kendisi ile oyun kurguları anlamında hem fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Aynı zamanda da iletişimimizi hiç koparmıyoruz. Sadece Kuntz ile ilgili bir durum değil, bundan önceki bütün teknik direktörlerimizle de çok sıkı bağlarımız vardı. Teknik insanlar olarak da fikir alışverişini yapmaya çalışıyoruz."

"Milli takım arasından sonra play-off'lar başlayacak"

Bu sezonki Kadın Futbol Süper Ligi'ni de değerlendiren Kıragası, şu açıklamada bulundu:

"Milli takım arasından sonra play-off'lar başlayacak. Herkesin takip etmesini tavsiye ediyorum. Kıran kırana, seyir zevki yüksek maçlar izlemeye başlayacağız. Bu sene, geçen seneye göre ligin kalitesi çok daha arttı. Çünkü ligimize çok iyi yabancılar gelmeye başladı. Bilinirlik arttığı için taraftarların hem desteği hem de baskısı kızları da çok ciddi anlamda motive eden bir durum. Öyle olunca da çok keyifli bir süreç olacağını düşünüyorum. En büyük isteğim şampiyon olan takımımızın Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı görmesi, son 8'i görmesi. Bizim için çok kıymetli olacak. Oradan alacağımız ülke puanı her şeyi değiştiren unsurlar. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için sadece milli takım ayağı değil, lig taraftaki ayakta da çok güçlü olmamız lazım. Bütün kulüplerimiz de ciddi anlamda yatırım yaptı. Şampiyonlar Ligi'ne giden hangi takımımız olursa olsun en iyi şekilde temsil edecek."

"Elimizdeki oyuncu profiline göre oyun kurgularını yapmak bizim görevimiz"

Taktik anlayışı hakkında da bilgi veren Necla Güngör Kıragası, şöyle konuştu:

"Ben çok garanticiyim aslında. Savunma ağırlıklı değil ama elinizde hangi malzeme var, ona göre yemek yaparsınız dimi, bizim de kadın futbolundaki durumumuz bu. Elimizdeki oyuncu profiline göre oyun kurgularını yapmak bizim görevimiz. Uluslar Ligi'ne kadar oynadığımız dönemde gruplarda Almanya, Hollanda ve Portekiz ile karşılaştık. Bunlar Avrupa'da kadın futboluyla özdeşleşen ülkeler. Bu ülkelerle karşılaştığınız için ister, istemez seviye birbirinden farklı. Oyun mantalitem her zaman topa sahip olan, topa sahip olduktan sonra da hızlı geçişleri yapabilen takım kurgusu üstünde gitmeye çalışıyorum. Azerbaycan ile karşılaşacağız, o karşılaşmamızda önde baskı yapıp, topa sahip olup, 2-3 tane üzerinde durduğumuz varyasyonlar var. Onlarla beraber sonuçlandırma yapmak istiyoruz. Hangi rakiple oynadığımız burada çok kıymetli. Eğer Almanya, Hollanda ve İngiltere gibi çok güçlü rakiplerle oynuyorsanız daha savunma ağırlıklı, kazandığın topla hızlı geçişlerle bitirmeye çalışıyorsun. O biraz oynadığınız takım, oyuncu grubunun özellikleriyle çok bağdaşan bir durum."

"Klopp benim için çok özel"

Liverpool'un Alman Teknik Direktörü Jürgen Klopp ile ilgili düşüncelerini açıklayan Kıragası, şu şekilde konuştu:

"Jürgen Klopp'a bayılıyorum. Klopp benim için çok özel. Biyografisinden tutun, oyun mantalitesi, anlayışı, tarzı ve oyuncularla iletişimi benin için kıymetli. Bu aralar kötü gitse de her zaman kalbimde."

"Algı tamamen değişti"

Büyük kulüplerin kadın futbol şubeleri kurmasının etkilerinden bahseden 41 yaşındaki teknik direktör, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Algı tamamen değişti. Kadın oyuncular şimdiye kadar görmedikleri ilgiyi, profesyonel ortamı görmeye başladı. Böyle olunca oyuncu da kendine çeki düzen veriyor. 'Benim kendime bakmam lazım. Çünkü ben büyük bir camianın oyuncusuyum' diyor. Büyük camiaların formalarını da giyince o sorumluluğu almaya başladılar. Önceden bizler yetenekli gördüğümüz kız çocukları için anne ve babayı ikna etmeye çalışıyorduk. 'Ne olursunuz kızınızı gönderir misiniz? Bir ışık var, bu çocuktan çok iyi futbolcu olur' dediğimiz aileler şimdi tam tersi, 'Ne olursunuz hocam, sol ayağı da var. Bizim kızı değerlendirir misiniz?' demeye başladılar. Geldiğimiz noktada ne kadar keyifli, aslında bir şeyleri başardığımızın, taşın artık yolda yuvarlanmaya başladığının emareleri."

"Galatasaray - Fenerbahçe maçı muhteşem oldu"

Bu sezon Kadın Süper Ligi'ndeki hangi maçların aklında kaldığıyla ilgili soruya Kıragası, şunu dedi:

"En son oynanan Beşiktaş - ALGspor maçı çok kıyasıya geçti, son dakikada atılan gol çok güzeldi. Galatasaray - Fenerbahçe maçı muhteşem oldu. Tam istediğimiz tempo yakalandı. En son izlediğim en güzel maçlardan biri, Galatasaray - FOMGET"

"Kadın takımlarımız da büyük stadyumlarımızda oynamalı"

Son olarak Türk halkını Kadın Milli Takımı'nın maçlarına davet eden Necla Güngör Kıragası, sözlerini şöyle tamamladı: