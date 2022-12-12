Neymar: Psikolojik olarak mahvoldum

Brezilya'nın süperstarı Neymar, Hırvatistan'a son 8'de elenmenin üzüntüsünü yaşamaya devam ediyor.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Brezilya'nın turnuvaya veda etmesinin yankıları sürüyor.

Hırvatistan'a penaltı atışları sonucu kaybeden Brezilya'nın yıldızı Neymar, her geçen gün acısının arttığını söyledi.

"Canımı en çok yakan mağlubiyet"

Yıldız futbolcu, maçla ilgili duygularını şu sözlerle anlattı; "Psikolojik olarak mahvoldum. Kariyerimde canımı en çok yakan mağlubiyet bu oldu. 10 dakika boyunca hareketsiz kaldım ve sonrasında da durmaksızın ağladım. Bu maalesef çok uzun süre boyunca canımı yakmaya devam edecek."

Neymar maç sonunda sahayı ağlayarak terk etmişti.