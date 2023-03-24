Oleksandr Petrakov: İyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyoruz Ermenistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Oleksandr Petrakov, A Milli Takımımız ile yapacakları maç öncesinde, "Gruptaki her takımın şansı şu an eşit. Futbolcularımın formu iyi durumda. Yarın da bunu sahada göstereceğimizi umuyorum" dedi.

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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında yarın A Milli Takım'ı konuk edecek.

Ermenistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Oleksandr Petrakov, karşılaşmanın oynanacağı Republican Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına takımın savunma oyuncularından Varazdat Haroyan ile katıldı.

"İyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyoruz"

Elemelerin yeni başladığına dikkati çeken Petrakov, şunları dedi:

"Gruptaki her takımın şansı şu an eşit. Futbolcularımın formu iyi durumda. Yarın da bunu sahada göstereceğimizi umuyorum. Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu biliyoruz, çalışmalarımızı buna göre yaptık. İyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyoruz."

"Çok uzak ülkelerden gelen oyuncularımız var"

Çok farklı ülkelerden oyuncuların kadroda bulunmasının dezavantaj olmayacağını aktaran Petrakov, şu şekilde konuştu:

"Çok uzak ülkelerden gelen oyuncularımız var. Bunun bizi zorlamaması için oyuncularımla uzun görüşmeler yaptım. Bu dezavantajı ortadan kaldırdığımızı düşünüyorum. Genç oyuncularımız da kadroya katılıyor. Onların da büyük potansiyeli var."

"Takımda herkes lider olmalı"

Oleksandr Petrakov, "Henrikh Mkhitaryan'ın ardından Ermenistan'da lider oyuncu kim olacak?" sorusuna ise, şu yanıtı verdi:

"Takımda herkes lider olmalı. Tek bir kişiyi lider yapmak, ona göre oyunu ayarlamak benim tarzım değil."

"Grupta favori değiliz"

Ermenistan'ın savunma oyuncularından Varazdat Haroyan ise grupta favori olmadıklarını ama tüm güçlerini sahaya koyarak iyi bir sonuç elde etmek istediklerini söyledi.

Türkiye ile yapacakları maçı değerlendiren Haroyan, şu ifadeleri kullandı:

"Grupta favori değiliz, aynı zamanda Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Gruptaki önemli rakibimizle evimizde karşılaşacağız. Türkiye'yi iyi analiz ettik, güçlü bir rakibimiz var, iyi bir maç oynamak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Türkiye ile oynayacağımız grubun ilk maçından son maça kadar tüm gücümüzü sahaya koyacağız."

"Onun kararına saygı duymamız gerekiyordu"

Haroyan, Henrikh Mkhitaryan'ın milli takımı bırakma kararı hakkında ise, şu değerlendirmeyi yaptı: