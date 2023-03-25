Onur Bulut: İyi bir futbol sergileyemedik A Milli Takım'ın Ermenistan'ı 2-1 yenerek gruplara galibiyetle başladığı maçın ardından Onur Bulut, 90 dakikayı değerlendirdi.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden Türkiye, gruba iyi bir başlangıç yaptı.

Maçın ardından savunma oyuncusu Onur Bulut açıklamalarda bulundu.

"İyi bir futbol sergileyemedik"

Onur Bulut, şu açıklamayı yaptı:

"Zor bir galibiyetti. İyi bir futbol sergileyemedik. Önemli olan 3 puanı almamızdı. Salı günü evimizde zor bir rakiple oynayacağız. Umarım daha iyi olacak. Uzun bir süre sonra ilk maçımızdı. Her şey daha tam oturmadı ama günden güne daha iyi olacağız."

"Çekya'yı ve İskoçya'yı böyle yendik"

3 puan almanın önemli olduğunu söyleyen Onur, şu ifadeleri kullandı:

"3-4-3'ün sağ kanadını ekim ayında oynamıştım. Çekya'yı ve İskoçya'yı böyle yendik. Bugün yine denedik, olmayınca ikinci yarı farklı bir dizilişle oynadık. Bu zor deplasmanda 3 puanı almak önemliydi."

"Önemli olan 3 puanı almaktı"

Onur Bulut ayrıca, şu şekilde konuştu: