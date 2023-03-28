Osayi-Samuel, Nijerya'da beğenileri topladı
DHA

Fenerbahçe'ye 2021-22 sezonunda dahil olan Nijeryalı 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon teknik direktör Jorge Jesus tarafından 11'de pek düşünülmezken, ülkesinin milli takımında dikkatleri üzerine çekti.

Bu sezon az forma şansı buldu

Sarı-lacivertli forma ile bu sezon Süper Lig'de 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 9, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere toplamda 30 mücadelede görev alan Osayi-Samuel, söz konusu maçların 18'inde ilk 11'de yer aldı.

Osayi-Samuel, Nijerya'da beğenileri topladı

Gösterdiği performansla beğeni topladı

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Nijerya'nın Gine Bissau ile 24 ve 27 Mart'ta oynanan karşılaşmalarda 90 dakika görev alan Bright Osayi-Samuel, girdiği ikili mücadeleler ve gösterdiği performans ile beğenileri topladı.

Dün oynanan maçta penaltı kazanarak etkili oyununu sürdüren kanat oyuncusu, Nijerya'nın sahadan galip ayrılmasında önemli rol oynadı.

Osayi-Samuel, Nijerya'da beğenileri topladı

Nijerya basını övgülerde bulundu

Karşılaşmanın ardından basını Osayi-Samuel'in rakip sahaya her gittiğinde tehdit oluşturduğunu ve Nijerya Milli Takımı'nın son maçlardaki tartışmasız en iyi oyuncusunun olduğunu belirttiler.

Osayi-Samuel, Nijerya'da beğenileri topladı