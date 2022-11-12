Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı'na çağrıldı

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcusu Bright Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı'ndan davet aldı. İngiliz vatandaşlığı da bulunan oyuncu ilk kez milli takım forması giyecek.

Fenerbahçe'de gösterdiği iyi performansla adından söz ettiren Bright Osayi Samuel, İngiltere vatandaşlığı da bulunmasına rağmen Nijerya Milli Takımı'nı seçtiğini açıkladı.

Nijerya Milli Takımı'nın çağrısı üzerine kararını veren 24 yaşındaki futbolcunun İngiltere Milli Takımı'na davet edilme olasılığının daha düşük olması nedeniyle bu kararı verdiği öğrenildi.

Aday kadroya çağırıldı

Samuel, Portekiz'le hazırlık maçı yapacak olan Nijerya Milli Takımı'nın aday kadrosuna da alındı.

"Nijerya Milli Takımı'nda oynayacak olmamdan onur duyuyorum"

Kararını, "Nijerya Milli Takımı'nda oynayacak olmamdan onur duyuyorum" diyerek duyuran oyuncu, ilk kez milli takım forması giyecek. Portekiz - Nijerya maçı 17 Kasım'da Lizbon'da oynanacak.

Bu sezon gol ve asist katkısı yapamadı

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 43 mücadeleye çıkan Bright Osayi Samuel 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Bu sezon toplam 9 maça çıkan yıldız futbolcu henüz gol ve asist katkısı yapamadı.