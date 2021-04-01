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    Ozan Kabak: Bizim Çocuklar'ı herkes görecek

    A Milli Futbol Takımı ve Liverpool'un başarılı futbolcusu Ozan Kabak, Letonya beraberliğinin kendilerini yollarından döndürmeyeceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2021 - 12:19
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 12:20
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    Ozan Kabak: Bizim Çocuklar'ı herkes görecek

    Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak sosyal medya hesabından milli takım ile ilgili paylaşım yaptı.

    "LİDERİZ, GÜVENİMİZ TAM"

    Genç futbolcu, Letonya'ya karşı berabere kaldıkları mücadelede beklemedikleri bir puan kaybı yaşadıklarını ifade ederek, "Beklemediğimiz puan kaybı bizi yolumuzdan döndürmeyecek. Lideriz, güvenimiz tam, Dünya Kupası'nda Bizim Çocuklar'ı herkes görecek" ifadelerini kullandı.

    21 yaşındaki futbolcu Hollanda ve Letonya ile oynanan karşılaşmalara 11 başlarken, Norveç müsabakasında da oyuna sonradan dahil oldu.

    Ozan Kabak: Bizim Çocuklar ı herkes görecek #1

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