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Özel sporculardan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a dua

Özel sporculardan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a dua

Avrupa ve Dünya Şampiyonu özel sporcular, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun videosu yayınladı.