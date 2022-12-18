Paris'te final üzüntüsü

Dünya Kupası'nı penaltı atışları sonucu Arjantin'e kaptıran Fransa'nın taraftarları büyük üzüntü yaşadı.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı, normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 sona eren finalde, Fransa'yı penaltı atışlarıyla yenen Arjantin kazandı.

Tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin, 1986'dan sonra kupayı kazanarak 36 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi.

Kylian Mbappe'nin attığı 3 gol ise Fransızlara yetmedi.

Paris sokaklarını hüzün kapladı

Maçı Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir heyecanla takip eden Fransızlar, maç sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.

Büyük bir üzüntü yaşayan taraftarların o anları fotoğraflara böyle yansıdı.