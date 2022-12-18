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Paris'te final üzüntüsü
Dünya Kupası'nı penaltı atışları sonucu Arjantin'e kaptıran Fransa'nın taraftarları büyük üzüntü yaşadı.
- Haber Merkezi
- 18.12.2022 - 21:34
- Güncelleme : 18.12.2022 - 21:42
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı, normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 sona eren finalde, Fransa'yı penaltı atışlarıyla yenen Arjantin kazandı.
Tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin, 1986'dan sonra kupayı kazanarak 36 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi.
Kylian Mbappe'nin attığı 3 gol ise Fransızlara yetmedi.
Paris sokaklarını hüzün kapladı
Maçı Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir heyecanla takip eden Fransızlar, maç sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.
Büyük bir üzüntü yaşayan taraftarların o anları fotoğraflara böyle yansıdı.