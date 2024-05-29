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Polonya'nın EURO 2024 aday kadrosu duyuruldu

Polonya'nın EURO 2024 aday kadrosu duyuruldu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek Polonya'nın aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski, Antalyaspor'dan Adam Buksa ve Başakşehir'in golcüsü Krzysztof Piatek de listede yer aldı.