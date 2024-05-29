Polonya'nın EURO 2024 aday kadrosu duyuruldu

Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan EURO 2024'te mücadele edecek Polonya'nın aday kadrosu belli oldu.
Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Sebastian Szymanski, Antalyaspor'un golcüsü Adam Buksa ve Başakşehir'in tecrübeli santrforu Krzysztof Piatek, aday kadroya dahil oldu.
İlk maç Hollanda'yla
Turnuvada D Grubu'nda maçlarını oynayacak Polonya, 16 Haziran'da Hollanda, 21 Haziran'da Avusturya, son müsabakasında da 25 Haziran'da Fransa ile kozlarını paylaşacak.
Teknik Direktör Michal Probierz tarafından belirlenen kadro 29 kişiden oluştu.
Polonya'nın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Wojciech Szczesny (Juventus), Marcin Bulka (Nice), Olivier Zych (Puszcza Niepolomice), Lukasz Skorupski (Bologna)
Defans: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Empoli), Pawel Bochniewicz (Heerenveen), Jakub Kiwior (Arsenal), Bartosz Salamon (Lech Poznan), Tymoteusz Puchacz (Kaiserslautern), Pawel Dawidowicz (Verona), Sebastian Walukiewicz (Empoli)
Orta saha: Przemysław Frankowski (Lens), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Jakub Moder (Brighton), Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok), Damian Szymanski (AEK), Michal Skoras (Club Brugge), Nikola Zalewski (Roma), Jakub Piotrowski (Ludogorets), Bartosz Slisz (Atlanta), Sebastian Szymanski (Fenerbahçe), Kacper Urbanski (Bologna), Piotr Zielinski (Napoli)
Forvet: Adam Buksa (Antalyaspor), Arkadiusz Milik (Juventus), Robert Lewandowski (Barcelona), Krzysztof Piatek (Başakşehir), Kamil Swiderski (Verona)Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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