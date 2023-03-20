Roberto Mancini: Nicolo Zaniolo henüz fit durumda değil İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'yu neden kadroya almadığını açıkladı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde C Grubu'nda bulunan İtalya'nın İngiltere ve Malta ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli olmuştu.

Gruptaki ilk maçına İngiltere'yle, ikinci maçına ise Malta'yla çıkacak olan İtalya'da Galatasaray'ın devre arasında 15 milyon euro karşılığında transfer ettiği 23 yaşındaki oyuncu Nicolo Zaniolo kadroda yer almamıştı.

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini bu duruma açıklık getirdi.

"Henüz fit durumda değil"

Roberto Mancini, Galatasaray'ın yıldızı hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Nicolo Zaniolo'yu milli takıma çağırmadık çünkü yeni iyileşti ve henüz fit durumda değil. Galatasaray’da henüz 90 dakikalık bir maç oynamadı ama oynar ve iyi de performans gösterirse, takıma çağıracağız"

Galatasaray'a iyi başladı

Galatasaray formasını 2'si resmi maç olmak üzere 4 kez giyen Nicolo Zaniolo, üç gol sevinci yaşadı. Hücum oyuncusunun iyi performansı kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazandı.