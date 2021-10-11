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    Ronaldo rekor kırmaya devam ediyor

    Portekiz Milli Takımı'nın yıldız ismi Cristiano Ronaldo, rekorlara doymuyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2021 - 16:43
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 17:00
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    Ronaldo rekor kırmaya devam ediyor

    Portekiz ve dünya futbolunun yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo, yeni bir rekora imza attı.

    Katar ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Ronaldo, 181. kez milli formayı giyerek bu alanda lider oldu.

    Portekizli yıldız, İspanyol oyuncu Sergio Ramos'un sahibi olduğu rekoru geride bıraktı.

    EN ÇOK MİLLİ FORMA GİYEN OYUNCU

    Avrupa'da en çok milli takım forması giyen oyuncuların sıralaması;

    Cristiano Ronaldo - Portekiz: 181 maç

    Sergio Ramos - İspanya: 180 maç

    Gianluigi Buffon - İtalya: 176 maç

    Vitalijs Astafjevs - Litvanya: 167 maç

    Iker Casillas - İspanya: 167 maç

    Ronaldo rekor kırmaya devam ediyor #1

    SON 11 MAÇTA 10 GOL

    Ronaldo, bu sezon kulüp ve milli takım formalarıyla 9 maçta 8 gol atarken 2021 yılında da Portekiz'de 11 maçta 10 gol kaydetmeyi başardı.

    REKORUNU GELİŞTİRDİ

    Milli takımlarda en çok gol atan oyuncu konumunda bulunan Ronaldo, karşılaşmanın 37. dakikasında attığı golle rekorunu geliştirdi. Ronaldo gol sayısını 112'ye çıkardı.

    Ronaldo rekor kırmaya devam ediyor #2

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