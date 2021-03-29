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    Ryan Donk, Surinam Milli Takımı'nda yine gol attı

    Surinam Milli Takımı'na seçilen Ryan Donk, Cayman Adaları'nın ardından Aruba filelerini de havalandırmayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2021 - 08:53
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    Ryan Donk, Surinam Milli Takımı'nda yine gol attı

    Galatasaraylı Ryan Donk, Surinam Milli Takımı’nda gol atmaya devam ediyor.

    2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Surinam’ın Aruba’yı 6-0 yendiği maçta Donk, 1 gol atarak milli formayla çıktığı ikinci karşılaşmada da fileleri havalandırmayı başardı.

    90 dakika sahada kalan Donk, 29’uncu dakikada takımının ikinci golünü attı. Surinam’ın diğer gollerini ise Nigel Hasselbaink (3), Jozefzoon ve Alberg kaydetti.

    CAYMAN ADALARI DA ATMIŞTI

    34 yaşındaki futbolcu,elemelelerin ilk maçında 3-0 kazandıkları Cayman Adaları karşılaşmasında da bir gole imza atarak maçın adamı seçilmişti.

    Ryan Donk, Surinam Milli Takımı nda yine gol attı #1

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