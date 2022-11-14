Salih Özcan: Dört gözle bekliyordum Milli Takım için oynamayı

İskoçya maçı hazırlıklarına başlayan A Milli Takım'da Salih Özcan, basın mensuplarına konuştu. Özcan, "Dört gözle bekliyordum Milli Takım için oynamayı. Ailem ve ben gurur duyuyoruz." dedi.

A Milli Futbol Takımımız İskoçya ve Çekya ile hazırlık maçı oynayacak. Zorlu mücadeleler öncesi Borussia Dortmunlu Salih Özcan önemli açıklamalarda bulundu.

"Sakatlanınca daha önceki kampa gelemedim"

Bir önceki kampta sakatlığı nedeniyle yer almadığı hatırlatılan Salih Özcan, "Bayağı üzüldüm, sakatlanınca daha önceki kampa gelemedim." dedi.

"Dört gözle bekliyordum Milli Takım için oynamayı"

Almanya ve Türkiye arasındaki milli takım tercihi için de konuşan başarılı orta saha, "Dört gözle bekliyordum Milli Takım için oynamayı. Ailem ve ben gurur duyuyoruz. Kararımı verdim ve çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Almanya'da olması eksta motive ediyor beni"

EURO2024'ün Almanya'da olmasını değerlendiren 24 yaşındaki futbolcu, "Almanya'da olması eksta motive ediyor beni. Grup zor bir grup ama bizim hedefimiz başarılı olmak. İnşallah başarılı oluruz." diye konuştu.

"Takım yaş olarak genç bir takım"

Dortmundlu futbolcu son olarak takımın yaş ortalamasının genç olması ve Arda Güler için gelen soru karşısında, "Takım yaş olarak genç bir takım. Arda Güler, yetenekli bir oyuncu. Tekniği iyi. İnşallah büyük bir kariyer geçirir." değerlendirmesini yaptı.