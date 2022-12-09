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    Senegal, Afrika Uluslar Kupası'na aday

    Senegal, 2027 Afrika Uluslar Kupası'nı düzenlemek için aday oldu.
    • 09.12.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 16:54
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    Senegal, Afrika Uluslar Kupası'na aday

    2022 Katar Dünya Kupası'nda son 16 turunda güçlü rakibi İngiltere'ye 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nı (CAN) düzenlemeye hazırlanıyor.

    Senegal adaylığını koydu

    Senegal Haber Ajansı'nın (APS), Spor Bakanlığının 2023 bütçesine dayandırdığı haberine göre, Senegal, 2027 CAN'a ev sahipliği yapmak için adaylığını koydu.

    Senegal, Afrika Uluslar Kupası na aday #1

    6 ila 8 stadyuma sahip olunması gerekiyor

    Bakanlığın 2023 bütçesinde, turnuva için ülkenin Saint-Louis kentinde yapılacak bir stadın inşaatına ilişkin detay dikkati çekti.

    Senegal'in turnuvaya ev sahipliği yapabilmesi için uluslararası normlara uygun ve Afrika Futbol Federasyonu'nun kriterlerini karşılayan 6 ila 8 stadyuma sahip olması gerekiyor.

    Senegal, Afrika Uluslar Kupası na aday #2

    Kriterlere uygun 6 stat bulunuyor

    Ülkede, bu kriterlere uygun olduğu düşünülen ve aralarında Türk bir firmanın başkent Dakar'da inşa ettiği Abdoulaye Wade Stadyumu da dahil 6 stat bulunuyor.

    Bu yıl kupanın sahibi olan Senegal, turnuvaya 1992'de ev sahipliği yapmıştı.

    Senegal, Afrika Uluslar Kupası na aday #3


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