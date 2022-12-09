Senegal, Afrika Uluslar Kupası'na aday

Senegal, 2027 Afrika Uluslar Kupası'nı düzenlemek için aday oldu.

2022 Katar Dünya Kupası'nda son 16 turunda güçlü rakibi İngiltere'ye 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nı (CAN) düzenlemeye hazırlanıyor.

Senegal adaylığını koydu

Senegal Haber Ajansı'nın (APS), Spor Bakanlığının 2023 bütçesine dayandırdığı haberine göre, Senegal, 2027 CAN'a ev sahipliği yapmak için adaylığını koydu.

6 ila 8 stadyuma sahip olunması gerekiyor

Bakanlığın 2023 bütçesinde, turnuva için ülkenin Saint-Louis kentinde yapılacak bir stadın inşaatına ilişkin detay dikkati çekti.

Senegal'in turnuvaya ev sahipliği yapabilmesi için uluslararası normlara uygun ve Afrika Futbol Federasyonu'nun kriterlerini karşılayan 6 ila 8 stadyuma sahip olması gerekiyor.

Kriterlere uygun 6 stat bulunuyor

Ülkede, bu kriterlere uygun olduğu düşünülen ve aralarında Türk bir firmanın başkent Dakar'da inşa ettiği Abdoulaye Wade Stadyumu da dahil 6 stat bulunuyor.

Bu yıl kupanın sahibi olan Senegal, turnuvaya 1992'de ev sahipliği yapmıştı.