Şenol Güneş'ten 21 takım yorumu

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 21 takımlı Süper Lig'in Türk futboluna katkı sağlayacağını düşünmediğini söyledi.

Küme düşmenin kaldırıldığını ve önümüzdeki sezon Süper Lig'in 21 takımla oynanayacağını duyuran TFF'nin bu kararı tepkiyle karşılanmıştı.

Çok tartışılan bu açıklama sonrası görüşü merak edilen A Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de çoğu futbolseverle aynı düşüncede olduğu ortaya çıktı.

İTİRAZ ETTİ

TFF Yönetim Kurulu toplantısı öncesindeki yemekte yer alan Güneş'in, takım sayısının artmasına, küme düşmenin kaldırılmasına ve yabancı sayısının ötelenmesine itiraz ettiği belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere toplantıda bulunan herkese gerekçelerini anlatan Güneş, lig planlaması için federasyonu zorlayan kulüplerin turnuva yapacaklarına dikkat çekti ve kendileriyle çeliştiklerini dile getirdi.

Şenol Güneş, 21 takımlı Süper Lig'in Türk futboluna katkı sağlamayacağını düşündüğünü söyledi.

Güneş'in konuyla ilgili ilerleyen günlerde bir açıklama yapması bekleniyor.