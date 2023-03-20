Stefan Kuntz: Bana yarı Türk diyebilirsiniz A Milli Takım çalıştırıcısı Stefan Kuntz, yaptığı açıklamada kendisini yarı Türk olarak gördüğünü ve kendisini öyle hitap edilebileceğini söyledi.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda A Milli Takım; Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya'yla mücadele edecek. Milliler, bu doğrultuda ilk maçına Ermenistan karşısında çıkacak.

25 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00'de başkent Erivan'daki Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Bana yarı Türk diyebilirsiniz"

Kendisinden yarı Türk olarak bahseden Kuntz, şunları söyledi:

"Bana yarı Türk diyebilirsiniz. Ermenistan ile olan ülkeler arası konular var. Bu yaşamış olduğumuz üzüntülü deprem olaylarının oyunculara ne kadar etki yarattığıyla ilgili. Kampın ortasında Ramazan ayı girmiş olacak. Oyuncularla bu konuları da konuştum. Böylelikle her yerden bilgi topladım. Takımı en iyi şekilde böyle hazırlamaya çalışıyoruz."

"Bir Alman olarak Türk Milli Takımı'nı Almanya'da temsil etmek istiyorum"

Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda kesinlikle olmamız gerektiğini söyleyen Stefan Kuntz, şu ifadeleri kullandı:

"Kesinlikle gelecek sene Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda olmalıyız. Bunu bekleyebilirsiniz. Bunu çok istiyorum. Bir Alman olarak Türk Milli Takımı'nı Almanya'da temsil etmek istiyorum. Takım halinde geldiğimizden beri iyi adımlar attık, iyi gelişiyoruz. Birçok yolculuk var önümüzde. Burada FIFA sıralamasında bizden üstün takımları yenmemiz gerektiğini biliyoruz. Hırvatistan, iki büyük turnuvada son 4'e kalmayı başardı. Takımımız da bulunan oyuncular, kalite ve performans yönünden EURO 2024'e gidebilecek seviyede."

"Türk Milli Takımı'nı seçmeleri için büyük çaba sarf ettik"

Türk Milli Takımı seçmeleri için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Kuntz, şunları söyledi:

"Türk Milli Takımı'nı seçmeleri için Salih Özcan ve Mehmet Can'ın yanında Ferdi için de büyük çaba sarf ettik. Kariyerleri adına daha iyi olacağına ikna ettik. Yönetimle ileriye dönük neleri daha iyi yapabiliriz diye konuştuğumuzda bunu da görüştük. Hamit Bey de eski zamanlarından çok iyi bilir. Onların zamanında Avrupa büroları vardı. Gözlemciler vardı. Biz de bu konuda istişare ediyorduk. "

"Mehmet Can, bugüne kadar hiç Türkiye Milli Takımı düzeyinde oynamadı. Buraya alışması biraz süre alacaktır. Bu kampa almamızın nedenlerinden biri, buradaki aile ortamına alışması. Almanya U20'yi de seçip orada kampa katılabilirdi. Ancak, onun net bir pozisyonu vardı. Bu da bizi sevindirdi. 17-18-19 yaşında aramıza katabileceğimiz çok oyuncu var. Bunların üzerinde çalışacağız."

"Takım içi dengeleri yavaş yavaş oturtuyoruz"

Çağlar Söyüncü hakkında konuşan Kuntz, şu açıklamayı yaptı:

"Geldiğimizden beri biraz zaman geçti. Bu sürecin içinde bir oyuncuyu neden davet ettiğinizle ilgili parametreler değişebiliyor. Camiaların kendi oyuncularına karşı göstermiş olduğu sadık tavırdan dolayı bir yönden memnunum, anlıyorum. Kendi oyuncularını milli takımda görmek istiyorlar. Artık öyle bir sürece giriyoruz ki birebir oyuncuları kıyaslamak zor oluyor. Eğer mesela Çağlar'ın aldığı süreyle ilgili Türkiye'den mevcut bir oyuncuyu davet etmesem kimse bir şey demeyecektir. Çağlar'ı şu an neden davet ediyoruz? Takım içi dengeleri yavaş yavaş oturtuyoruz."

"Çağlar ile ilgili birçok bilgiye sahibim hem mental hem takımdaki durumu hem de kontrat durumuyla ilgili... Çağlar, orada mevcut idmanlarına katılıyor. Premier Lig seviyesinde idmanlarını yapıyor. Orada bazı maçlarda da süre aldı. Temel yapılanma konusunda daha Çağlar gibi oyuncunun çok önemli bir faktörü var. Ne zaman buraya geldiyse elinden gelenin en iyisini yaptı. Bunu göz ardı etmiyoruz."

"Bizim için önemli bir oyuncu"

İrfan Can Kahveci'nin kendileri adına önemli olduğunu belirten Stefan Kuntz, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Aile içinde bir birey çok güçlüyse, o aileyi o taşıyordur. Bazen insanların zor zamanları, sıkıntılı dönemleri olabiliyor. Diğer aile üyeleri sizinle birlikte yol kat edebiliyorsa bu çok önemlidir. Farklı oyuncular böyle bir durumla kıyaslanabilir. İrfan Can'ın da zor zamanları diyebiliriz. Bizim için önemli bir oyuncu. Tecrübeli oyunculardan bahsettik ama genç oyuncularımız da var."

"Son hazırlık maçında birçok şey denedik"

A Milli Takım'ın oynadığı son maçlar hakkında Stefan Kuntz, şu değerlendirmeleri yaptı: