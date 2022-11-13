Stefan Kuntz: Biz bir oyun felsefesi sahaya yansıtmak istiyoruz

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, açıklamalarda bulundu. Kuntz, kadroya aldığı genç yıldız adayı Arda Güler hakkında konuşurken, seçimlerine gelen eleştirileri cevaplandırdı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İskoçya ve Çekya ile oynayacağımız maçlar öncesinde açıklamalarda bulundu.

"Yaralananlara acil şifalar diliyoruz"

İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen patlamanın üzerine geçmiş olsun dileklerini ileten Stefan Kuntz, "Biz de ilk etapta olayı duyduğumuzda çok üzüldük. Patlamada hayatını kaybedenlere baş sağlığı diliyoruz. Yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Geldiğimizden beri genç oyuncuları geliştirme için çalışmalar yaptık"

Kadro seçimleri hakkında gelen eleştirileri değerlendiren Kuntz, "Son maçlardan sonra Avrupa Kupası için eleme maçlarına hazırlanmış olduk. Rakiplerimizi ona göre seçtik. Geldiğimizden beri genç oyuncuları geliştirme için çalışmalar yaptık. Eleştiri konusunda ise büyük takımların taraftarlarının kendi oyuncularını daha çok görmek istemesi doğal bir şey.

Ama bunun faydalı bir eleştiri olacağını düşünmüyoruz. Burada taraftarların kulüplerine olan bağlılığını anlayabiliyorum. Burada benim ilk etapta göz önünde tutmam gereken oyuncuların performansları. Bunları doğru birleştirirsek bir ekip haline geliriz." dedi.

"Uluslar Ligi kadrolarında dikkat ettiğimiz konu, oyuncu rotasyonu yapmamaktı"

UEFA Uluslar Ligi'nde rotasyona gitmek istemediklerini dile getiren Stefan Kuntz, "Uluslar Ligi kadrolarında dikkat ettiğimiz konu, oyuncu rotasyonu yapmamaktı. Buradaki B Grubu'na çıkma hedefimizi bu oyuncularla gerçekleştirmek istiyorduk. O yüzden fazla değişikliğe gitmedik." şeklinde konuştu.

"Arda Güler gibi genç oyuncular şu anki maçlarda daha rahat olacaklardır"

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yıldız adayı Arda Güler'i A Milli Takım'a çağıran Kuntz, "Uluslar Ligi'ndeki baskıyla hazırlık maçlarındaki baskı aynı değil. Arda Güler gibi genç oyuncular şu anki maçlarda daha rahat olacaklardır. Bizler için önemli olan, kulüplerdeki hocalarıyla beraber oyuncuları takip ediyoruz." açıklamasını yaptı.

"Biz bir oyun felsefesi sahaya yansıtmak istiyoruz"

Tivibu Spor'a konuşan Stefan Kuntz, "Salı ve çarşamba antrenman yapıp direkt maç yapmış olacağız. Haziran kampında daha uzun çalışma şansımız vardı ve oradaki futbolla şu anki farklı olabilir.

Biz bir oyun felsefesi sahaya yansıtmak istiyoruz ama sakatlıklara göre bunlar değişikliğe uğrayabiliyor. Ama önemli olan sonuç yansıtmamız." diye konuştu.