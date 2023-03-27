Stefan Kuntz oruç tutanları yedek mi bıraktı? İddialara yanıt verdi A Milli Takım çalıştırıcısı Stefan Kuntz, "Oruç tutan oyuncuları kadroya almadığı" iddialarına karşılık verdi. Kuntz, "Ben Ramazan ayına saygı duyuyorum. Bunlar dedikodudan ibaret" dedi.

A Milli Futbol Takımımız, Erivan'da oynanan ve 2-1'lik galibiyetle sonuçlanan Ermenistan maçının ardından ikinci karşılaşmasına çıkıyor.

Bursa'da yarın ikinci maçında Hırvatistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"En iyi 11'i sahaya süreceğiz"

En iyi 11'i sahaya süreceğini belirten Kuntz, şunları dedi:

"Önemli olan ilk etapta yarınki maçı evimizde oynuyoruz. Yanılmıyorsam 11 yıl sonra Bursa'da oynuyoruz. Bu atmosferi oyunumuzla beraber sahaya yansıtacağımıza inanıyorum.

Burada tabii 1.5 günümüz rejenerasyon ile geçti. Maçtan sonra seyahat ettik. Bugünkü idmandan sonra bir sakatlık olmazsa tüm oyuncular oynayabilecek durumda. En iyi 11'i sahaya süreceğiz."

"Maç başladığında istediğimiz performansı sahaya yansıtamadık"

Ermenistan maçı hakkında konuşan Stefan Kuntz, şu ifadeleri kullandı:

"Genel bakıldığında bu 2 maç farklı bir durumda. Ermenistan konusu tüm konu itibariyle hassas bir konuydu. Oynadığımız rakip çok değişiklikler yapmıştı. Yeni bir teknik direktör ve oyuncularla oynadılar. Maç başladığında da istediğimiz performansı sahaya yansıtamadık."

"Arkamızda 40 bin taraftar olacak"

Arkalarında 40 bin taraftar olacağını belirten Kuntz, şu şekilde konuştu:

"Olumlu görebileceğimiz şey, maç içinde taktiksel değişikliğe gidip buradan olumlu geri dönüş almamız bizim için bu maçta olumlu görebileceğimiz bir konuydu. Şu anda farklı bir ortam, evde oynuyoruz. Arkamızda 40 bin taraftar olacak."

"Favori takım biz değiliz"

Maçın favorisinin Hırvatistan olduğunu söyleyen Alman teknik adam şunları söyledi:

"Karşımızdaki rakip dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Bireysel performansları çok yüksek ve oyunu domine etmeyi seven bir takım. Favori takım biz değiliz Ermenistan'a karşı olduğu gibi. Tüm bunların doğrultusunda aslında insanın kendisi sahaya çıkası geliyor. Biz hep söylediğimiz gibi en büyük takımlarla kıyaslanmak istiyoruz. Bu da yarın iyi bir örnek maç olacak."

"Eğer siz bunları yansıtmadığınızda hangi sistem oynarsanız hiçbir anlamı kalmıyor"

Takımın sistemi hakkında konuşan Kuntz, şu ifadelerde bulundu:

"Kasım ayındaki maçlarda aslında 3'lü oynadığımızda Çağlar da kadrodaydı. Son maçın hazırlığında bu konu üzerinde çalıştık ama belki sahaya yansıtmakta zorluk çekmiş olabilirler. İlk devrede aslında eksik olan futboldaki temel ihtiyaçlardı. İkili mücadeledeki gerekli olan güç-kuvvet, istek, uyanıklık... Eğer siz bunları yansıtmadığınızda hangi sistem oynarsanız hiçbir anlamı kalmıyor."

"Ben Ramazan ayına saygı duyuyorum"

Bazı oyuncuları oruç tuttukları için kadroya almadığı iddialarının sorulması üzerine Kuntz şöyle cevap verdi:

"Ben Ramazan ayına saygı duyuyorum. Bunlar dedikodudan ibaret. Bütün kararlarımızı oyuncularımızın performansları doğrultusunda veriyoruz. Bu yüzde 100 olan bir yalandır. Bu Ermenistan maçından sonra da bana soruldu. Bugün de Hırvat basın mensubundan duyulan bir soru. Bu tarz durumları yayan ve yaymaktan zevk alan insanlarla nasıl bir iletişim halinde olmalıyız?"

"Dün oynamasına şaşırmadım değil"

Abdülkerim Bardakcı hakkında konuşan Stefan Kuntz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz kamp için pazar günü toplandık. 4 günlük sürecin 3 gününü Abdülkerim hastanede geçirdi. Oradaki tedavi olduğu nöroloji bölümündeki uzman doktor bize rapor gönderdi. Bu raporda onun biraz dinlenmesi gerektiğini ve yaklaşık 2 haftalık tedavi süreci olacağı söylenmişti."