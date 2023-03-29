Stefan Kuntz: Skordan memnun değilim Hırvatistan'a karşı alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından A Milli Takım'ın Alman çalıştırıcısı Stefan Kuntz, "Maçtan sonraki bu zor durumu karşı dersler çıkarmak için çalışacağız" dedi.

EURO 2024 Elemeleri'nde ilk maçını Ermenistan karşısında kazanan Milli Takımımız, ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan ile karşılaştı.

Mücadele 2-0 Hırvatistan üstünlüğüyle sona erdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kaybedilen Hırvatistan maçının 90 dakikasını değerlendirdi.

"Skordan memnun değilim"

Kuntz, skordan memnun olmadığını söyledi:

"Skordan memnun değilim! İlk devrede takımımız taktiksel beklentilerimizi kesinlikle iyi uyguladı. İlk devre 3-4 tane net gol fırsatımız vardı. Ayakları iyi olan Hırvat oyunculara doğru baskı yaptık ve 7-8 tane ciddi hataya zorladık."

"Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor"

Stefan Kuntz, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Sıcağı sıcağına farkı özetlemeye çalışırsak; rakibimiz ile bizim aramızdaki en büyük fark, topla oynadığımız ilk temas. Stanisic, ilk temasta çok farklı topu oyuna sokuyor. Biz orada eksik kalıyoruz. Burada kendimizi geliştirmemiz gerekiyor."

"Dersler çıkarmak için çalışacağız"

Maçtan sonraki bu zor durum karşısında ders çıkaracaklarını söyleyen Kuntz, şöyle konuştu:

"Biz hep bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreçte genç oyunculara, böyle zor bir maçta ve zor bir rakibe karşı süre vermemiz önemliydi. Önemli olan genç oyuncular, bu süreyi aldığında elde edecekleri tecrübeyi idmanda veya bizim anlattığımız ile kazanamazlar. Bunu sahada öğrenmeleri gerekiyor. Maçtan sonraki bu zor durumu karşı dersler çıkarmak için çalışacağız."

"Hakan'ın kasığında bir kas problemi var"

Hakan'ın durumu hakkında konuşan Kuntz, şu açıklamayı yaptı:

"8 adımımız var. 2 adımı oynadık. Önümüzdeki maçlarda daha iyi iş çıkarıp kazanmak istiyoruz. Hakan'ın kasığında bir kas problemi var, zorlama var. Sakatlığı ne kadar ciddi, MR'dan sonra göreceğiz."

"Galler'i yenmemiz gerekiyor"

Alman teknik adam, rakibimiz Galler hakkında şunları söyledi: