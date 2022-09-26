Stefan Kuntz, Tolga Ciğerci'yi oynatmadı

Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları maçı öncesi Tolga Ciğerci'yi kadroya çağıran Stefan Kuntz, milli oyuncuyu oynatmadı.

UEFA Ulusla Ligi C Ligi 1. Grup son maçında Milli Takımımız, Faroe Adaları'yla karşı karşıya geldi.

Milliler, Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olurken, en büyük eleştiriyi teknik direktör Stefan Kuntz aldı.

Oynattığı oyun spor yorumcuları ve taraftarın oldukça tepkisini çekti. Eleştirilen hamlelerinden biri de Tolga Ciğerci oldu.

"Tolga uzun ve kuvvetli"

Kuntz, aday kadroya çağırdığı Tolga Ciğerci'yle ilgili, "Tolga Ciğerci bizi biliyor. Kendisi uzun boylu, kuvvetli bir oyuncu. Savunma özellikleri güçlü olan bir oyuncu. Fareo Adaları’ndaki oyuncular da gayet uzun boylu ve fizikliler." ifadelerini kullanmıştı.

Faroe Adaları maçında oynatmadı

Ancak Alman hoca, bu açıklamasına ters düşen bir harekete imza attı. Kuntz, Faroe Adaları maçında işmize yarayacak dediği Tolga Ciğerci'ye oynanan maçta herhangi bir görev vermedi.