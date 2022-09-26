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    Stefan Kuntz, Tolga Ciğerci'yi oynatmadı

    Stefan Kuntz, Tolga Ciğerci'yi oynatmadı

    Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları maçı öncesi Tolga Ciğerci'yi kadroya çağıran Stefan Kuntz, milli oyuncuyu oynatmadı.
    • 26.09.2022 - 10:57
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 11:08
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    UEFA Ulusla Ligi C Ligi 1. Grup son maçında Milli Takımımız, Faroe Adaları'yla karşı karşıya geldi.

    Milliler, Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olurken, en büyük eleştiriyi teknik direktör Stefan Kuntz aldı.

    Oynattığı oyun spor yorumcuları ve taraftarın oldukça tepkisini çekti. Eleştirilen hamlelerinden biri de Tolga Ciğerci oldu.

    Stefan Kuntz, Tolga Ciğerci yi oynatmadı #1

    "Tolga uzun ve kuvvetli"

    Kuntz, aday kadroya çağırdığı Tolga Ciğerci'yle ilgili, "Tolga Ciğerci bizi biliyor. Kendisi uzun boylu, kuvvetli bir oyuncu. Savunma özellikleri güçlü olan bir oyuncu. Fareo Adaları’ndaki oyuncular da gayet uzun boylu ve fizikliler." ifadelerini kullanmıştı.

    Stefan Kuntz, Tolga Ciğerci yi oynatmadı #2

    Faroe Adaları maçında oynatmadı

    Ancak Alman hoca, bu açıklamasına ters düşen bir harekete imza attı. Kuntz, Faroe Adaları maçında işmize yarayacak dediği Tolga Ciğerci'ye oynanan maçta herhangi bir görev vermedi.

    Stefan Kuntz, Tolga Ciğerci yi oynatmadı #3


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