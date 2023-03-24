Stefan Kuntz: Yarınki maçı en iyi şekilde oynamaya çalışacağız A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermeni muhabirin "Yenilirseniz Türkiye'ye nasıl döneceksiniz?" sorusuna "Ben o senaryoyu kafamda oynanmıyorum" cevabını verdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Yarın oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup maçı öncesinde Kuntz, yenilgiyi düşünmediklerini söyledi.

"Almanya'ya gitmek istiyoruz"

Avrupa Şampiyonası'na katılmak istediklerini söyleyen Kuntz, şu ifadeleri kullandı:

"FIFA sıralamasına baktığınızda, orada bazı durumları görüyorsunuz. Oradan da sorunun cevabı biraz veriliyor. Ama biz sonuçta Almanya'ya gitmek istiyoruz.

Genel olarak aslında belirli prensipler vardır. Eğer o prensipleri ayakta tutabilirsek... İlk hedefimiz o, 3'lü de oynasak, 4'lü de oynasak. Hangi oyuncuların kadroya dahil olduğuyla ilgili onların performans durumlarıyla ilgili de karar veriyoruz. O yüzden şöyle diyebilirim, 3'lü veya 4'lü oynamanın dışında, biz biraz daha oyuncularımızın anlık durumuna göre hareket ediyoruz."

"Yarınki maçı en iyi şekilde oynamaya çalışacağız"

Ermenistan'ı analiz eden Stefan Kuntz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Korona süresinden öncesini düşünürseniz, Ermeni futboluna biraz da İspanyol tarzı futbol ekleniyordu. Eğer yaptığımız analiz sürecindeki durumları değerlendirmeye kalkarsak, teknik direktörünüz değişti, takım daha genç bir duruma geldi. Farklı oyuncular katıldı. O yüzden eski analizlerimi bir kenara bırakabilirim. Böylelikle biraz daha kendi takımıma odaklanıp, yarınki maçı en iyi şekilde oynamaya çalışacağız."

"Diğer oyuncuların sağlık durumu iyi"

Sakatlıklar hakkında konuşan Alman çalıştırıcı, şöyle dedi:

"Şu an elimizdeki mevcut tüm oyuncular oynayabilecek şekilde. Orada bir sıkıntı yok. Bir tek Tayyip Talha'nın kas ağrısından dolayı kadrodan çıktı. Bir de Abdülkerim'in baş ağrısından dolayı tedavi görmesi gerekiyordu. Diğer oyuncuların sağlık durumu iyi."

"25 yaş ortalamasıyla da en genç takımlardan birisiyiz"

Genç bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Stefan Kuntz, şu açıklamayı yaptı:

"25 yaş ortalamasıyla da en genç takımlardan birisiyiz. Önemli olan aslında, bazı oyuncularımız önemli yaş gruplarının içinde. Ya futbol yaşında en iyi dönemlerini geçiriyorlar, ya da en iyi dönemlerini geçirmek üzereler. Bu zamanı doğru kullanırsak, böylelikle A Milli Takım'ın çok fayda göreceğini düşünüyoruz bu oyunculardan."

"Sabah kalecilerimizle görüşüp kararımızı onlara bildirelim"

Kaleyi kimin koruyacağına karar vermediğini ifade eden Stefan Kuntz, şöyle konuştu:

"Eğer yine en genç takımlarla devam etmek istersek, o zaman muhtemelen Mert'le oynayamayacağız. Ama şaka bir yana, sabah kalecilerimizle görüşüp kararımızı onlara bildirelim. Ondan sonra haber alırsınız."

"Bireysel hataların da azalması gerekiyor. Aynı zamanda oyun içinde alışılagelmiş şeylerin sahaya yansıması bizim için önemli. Sizlerin de en güzel şekilde anlamanız gereken, biz yarın 8 adımlık bir yolculuğa çıkıyoruz. Yarın ilk adımı atıyoruz ve bunu sahaya yansıtmaları gerekiyor."

"Kamp öncesinde birçok oyuncumuzu birebir ziyaret ettim"

Oyuncularını ziyaret ettiğini söyleyen Stefan Kuntz, şu ifadeleri kullandı:

"A Milli Takım Teknik Direktörü olarak en önemli şey, oyuncularımızın kendi takımlarında en iyi performansı gösterebiliyor olmaları. Bu kamp öncesinde birçok oyuncumuzu birebir ziyaret ettim, bulundukları yerlere gittim. Hakan'ı örnek olarak verelim, onun yanında 6-7 tane benzer iyi durumda olan oyuncu var. Başımızdan geçen üzücü deprem olayları, Inter'de oynadığı süreçte onu belki mental olarak çok fazla yormuyor olabilir ama milli takıma geldiklerinde farklı yoruyordur."

"O senaryoyu ben kafamda oynamıyorum"

Ermeni bir gazetecinin, "Yarın kaybedebilirsiniz, ülkenize nasıl döneceksiniz?" sorusuna ise Kuntz, şu cevabı verdi: