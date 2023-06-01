Stefan Kuntz'dan Abdülkerim Bardakcı paylaşımı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Abdülkerim Bardakcı ile bir araya geldi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı görüşme gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Stefan Kuntz, "Bugün Galatasaray'da forma giyen milli futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı ile çok verimli bir görüşme yaptım. Konyaspor'da oynadığı dönemden beri takip ettiğimiz ve milli takım kadromuzda görmek istediğimiz bir oyuncu olmasına rağmen, kendisi yaşadığı şanssız sakatlıklardan ötürü henüz milli formayı giyemedi." ifadelerini kullandı.

"Değerli olduğunu anlattım"

Galatasaray ile kazandığı şampiyonluk nedeniyle kendisini tebrik ettim ve birlikte bir sezon değerlendirmesi yaptık. Bu güzel sohbette, kendisine yakın zamanda Letonya ve Galler ile oynayacağımız EURO 2024 grup eleme karşılaşmalarındaki planlarımızı net bir şekilde anlatma fırsatı buldum ve milli takıma çağrılan her oyuncunun bizim için ne kadar değerli olduğunu anlattım.

Abdülkerim, sarı-kırmızılı takım ile çıktığı 32 maçta 3 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.