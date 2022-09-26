Stefan Kuntz’tan istifa sorusuna cevap

Faroe Adaları'na 2-1 yenildiğimiz maç sonunda A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Faroe Adaları'na 2-1 yenildiğimiz maçın ardından konuştu.

"Ayağa kalkacağız, pes etmeyeceğimiz"

Maçı değerlendiren Kuntz, "Eleştirileri haklı buluyorum. Oyuncularımı suçlayacak değilim. Gördüğümüz, bizim kadar güçlü olmayan ama sahada daha çok isteyen, mücadele eden, koşan bir takım vardı karşımızda. Geçen maç yumruk yedik demiştik ama bu sefer nakavt olduk. Gerçekten acıtıyor. Ayağa kalkacağız, pes etmeyeceğiz." dedi.

"Bahane üretmemek lazım hiçbir şekilde"

Kadrodaki zorunlu değişikliklere değinen Alman teknik adam, "Bahane üretmemek lazım hiçbir şekilde. Belli şeyleri söylemek gerekirse, hiçbir milli takım en kaliteli 10-11 oyuncusunu kaybederse onun yerine başka oyuncular koyması zor oluyor. Takvim belli. Keşke daha fazla bir araya gelip idman yapabilsek. 4 maçlık periyotta daha fazla bir arada olma imkanımız vardı. Şimdi az zamanda daha az idman şansımız var." açıklamasını yaptı.

"Hocayı değiştirelim demek kolay"

"Ayrılık gündemde mi?" şeklinde gelen soruya ise Kuntz şu cevabı verdi: "Şu anda bir teknik direktör değişikliğinden söz etmek kolay. Hocayı değiştirelim demek kolay. Gerçeklerle yüzleşmek lazım. Türk Milli Takımı'nın şu andaki gerçek durumu bu. Bir hoca değiştirerek, şu anki realitenin hemen değişmesini beklemek de pek gerçekçi değil. Evet durumumuz acıtıcı, üzücü. İlk başta zor bir hedefimiz vardı. Playoff hedefini zorladık, yaptık. Portekiz maçında bitime 5 dakika kala penaltıyı atamadık. O iş öyle kapandı. Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükseldik. Bunu yaptık. Tüm ekibim burada çalışıyoruz başarı için. Kuntz olarak söyleyebilirim ki asla vazgeçmem, vazgeçmeyeceğim. Şu durum beni daha çok motive etti. Daha fazla emek vereceğim, uğraşacağız." açıklamalarında bulundu.