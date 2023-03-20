Stefan Kuntz'tan Salih Uçan sözleri: Beni arayıp özür diledi

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Salih Uçan'ın daha önce milli kadroya alınmadığı için söylediği sözler, Alman teknik adamın da gündemindeydi.
"Salih benden özür diledi"
Kuntz, eylül ayında yapılan açıklamalara şu şekilde yanıt verdi:
"Salih Uçan konusunda bazı medyaya düşen açıklamalar vardı, çok olumlu olmayan. Salih, burada bir adım attı ve beni aradı, konuştu. Biz burada iki tarafın bakış açısını, olayı görüştük. Bu görüşmede o da benden bu tarz bir durumdan ötürü özür diledi. Ben ona 'Yaptığın çok doğru. İki kişi arasında herhangi bir anlaşmazlık varsa yine iki kişi arasında çözülmedir' dedim. O da bu adımı attı ve beni aradı. Bu konu benim için kapandı. Bundan sonra sırf performans odaklı değerlendirmesi yapılacaktır."
"Takip etmişseniz, son zamanlarda birçok oyuncuyla birebir görüşmeler yaptım. Telefonla aradım. Birçok görüşme yaptım. Bu görüşmeleri şöyle bir avantaja çevirmeye çalışıyoruz; o görüşmelerde bu iki maçın arasındaki farkındalığı onlara yansıtmaya çalışıyoruz. Yapmamız gereken temel yapılanma sağlam olmalı. Temel yapılanma ne kadar sağlıklı olursa farklı rakiplere karşı o kadar iyi oluruz. Bir de şimdi farklı konular da vardı benim için."
"Bana yapılmış bir ayıp"
Öte yandan Salih Uçan eylül ayında Vole'de katıldığı programda Kuntz ve tercihi hakkında şunları söylemişti:
"Ben milli takım ortamını çok iyi bilen biriyim. U 15’ten A Milli Takım’a kadar 70-80 kere milli oldum. Milli takımla dünya kupası oynadım. Avrupa Şampiyonası oynadım. Kaptanlık yaptım. Birçok organizasyonda da bulundum. Ödüllerim de var. Bu kampta, kendi kişisel görüşüm ve net kararım yüzde yüz bir saygısızlık yapıldı. Şu süreci anlatayım. Milli takıma gitmeyeceğimi biliyordum. Sebebini söyleyeyim. Milli takım kamplarından önce gizli bir aday kadro açıklanır, bunda da pasaport işlemleri için aranırsınız ya da doktor arar. Alanyaspor dönemimde de Şenol hoca beni milli takıma çağırmıyordu. Ama her zaman ben aday kadronun içindeydim. Çünkü beni iletişimciler arıyorlardı, 'Salih pasaportlarını hazırla, çağırılabilirsin' diye. Bu sefer böyle bir şey olmadı. Kadro açıklandı, ben yoktum. Daha sonra bir oyuncu sakatlandı, 2 oyuncu alındı ve medyada yorumcular 'Salih tekrar alınmadı' dedi. Ben zaten bütün orta saha sakatlansa da yine gidemeyecektim. Bu aday kadronun neredeyse 40 kişinin bile arasında olmamak bana yapılmış ciddi bir saygısızlıktır. Bunu asla kabul etmiyorum. Bana saygı göstermeyenlere karşı da saygı duyamayacağım. Bu nettir benim için."