Stefan Kuntz'tan Türk halkına rica! Lütfen sabredin...

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı müsabakalar öncesinde teknik direktör Stefan Kuntz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun imzaladığı sponsorluk anlaşmasında konuştu.
"Önemli olan destek niyeti"
TFF'nin yaptığı Omuz Omuza kampanyası hakkında konuşan Kuntz, şunları söyledi:
"TFF'nin bu büyük projesi için (Omuz Omuza) tekrar teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Oyuncularımla ilgili çok gururluyum. Onların sırf yardımlarını gördüğünüz ve bildiğiniz yerlerde olmadığını ben biliyorum. Birçok projeye farklı şekilde destek olduklarını biliyorum. Böylelikle miktarların bir önemli olmadığını gördük. Önemli olan destek niyeti. Bu zamanda bunlar çok önemliydi."
"14 yıl sonra karşılığını almıştık bu projelerin"
Alman çalıştırıcı ayrıca, şu ifadeleri kullandı:
"Sürdürülebilirlik konusunda milli takım teknik direktör olarak sabır konusuna geliyorsunuz. Şu anda Hamit Bey, TFF Yönetimi ve başkanımızla beraber uzun vadeli futbolumuzu nasıl geliştirebileceğimizle ilgili projeler üretiyorlar. İnsanımızın da bu sürdürülebilirlik projelerine destek olmalarını umuyorum. Almanya'dan tecrübe ettiğimizde yaklaşık 14 yıl sonra karşılığını almıştık bir bu projelerin."