Stefan Kuntz'tan Türk halkına rica! Lütfen sabredin...

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı müsabakalar öncesinde teknik direktör Stefan Kuntz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun imzaladığı sponsorluk anlaşmasında konuştu.

TFF'nin yaptığı Omuz Omuza kampanyası hakkında konuşan Kuntz, şunları söyledi:

"TFF'nin bu büyük projesi için (Omuz Omuza) tekrar teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Oyuncularımla ilgili çok gururluyum. Onların sırf yardımlarını gördüğünüz ve bildiğiniz yerlerde olmadığını ben biliyorum. Birçok projeye farklı şekilde destek olduklarını biliyorum. Böylelikle miktarların bir önemli olmadığını gördük. Önemli olan destek niyeti. Bu zamanda bunlar çok önemliydi."