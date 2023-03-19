Tayyip Talha Sanuç, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı TFF, Tayyip Talha'nın sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı mücadeleler için bugün İstanbul'da kampa giren A Milli Takım'da aday kadroda zorunlu değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç'un sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

"Yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi"

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: