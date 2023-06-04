Tekvando Kadın Milli Takımı dünya şampiyonu Azerbaycan'da düzenlenen 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nı üçer altın ve bronz olmak üzere 6 madalyayla tamamlayan Türkiye, tarihi başarılara imza atarak kadınlar kategorisinde birinci oldu.

AA & Ensonhaber

Türk sporcular, ferdi sporlarda bir büyük başarıya daha imza attı. Tekvandoda kadın milli takımımız dünya şampiyonu olurken, 3 altın madalya kazanan sporcularımız, tarihi bir başarı da yakaladı.



Başkent Bakü'de 45 ülkeden 949 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası sona erdi.

Tekvando branşında tarihinin en iyi Dünya Şampiyonası performansını gösteren Türkiye, önemli başarılara imza attı.

Milli sporcular, şampiyonayı üçer altın ve bronz olmak üzere 6 madalyayla tamamladı. Ay-yıldızlı tekvandocular, tarihte ilk kez bir Dünya Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Kadın takımı birinci oldu

Tarihi sonuçlara imza atan milli sporcuların başarısı takım sıralamasına da yansıdı.

Merve Dinçel ve Nafia Kuş'la altın, Hatice Kübra İlgün ile bronz madalya kazanan Kadın Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu. Türkiye, böylece tarihinde ilk defa takım halinde dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Hakan Reçber'le altın, Görkem Polat ve Emre Kutalmış Ateşli ile bronz madalyanın sahibi olan Erkek Milli Takımı ise dünya üçüncülüğünü elde etti.

Ali Şahin ve Merve Dinçel'e ödül

Türkiye Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nın en iyi teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

Altın madalya kazanan Merve Dinçel de kadınlarda şampiyonanın en değerli sporcusu ödülünün sahibi oldu.

Federasyon Başkanı Metin Şahin: "Cumhurbaşkanımıza armağan ediyoruz"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Azerbaycan'da düzenlenen 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türk tekvandocuların elde ettiği başarıyı değerlendirdi.

Daha önce de şampiyonluklar yaşadıklarını hatırlatan Şahin, Bakü'deki organizasyonda Türkiye Tekvando Federasyonu tarihinde bir ilki yaşadıklarını belirtti.

Şahin, Türkiye Kadın Tekvando Milli Takımı'nın 145 ülkenin katıldığı ve çok güçlü takımların mücadele ettiği etkinlikte dünya şampiyonu olmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Çok büyük emeğin ve sabrın başarısına kavuştuklarını ifade eden Şahin,

Bu başarıyı Allah'ın izniyle 2024 Paris Olimpiyatları'nda da devam ettireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta seçimi kazanarak Türkiye Yüzyılı'nı başlattı. Bu şampiyonluğu bize her zaman destek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a armağan ediyoruz.

dedi.

Şahin, 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nın en iyi teknik direktörü ödülüne layık görülen Türkiye Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin'i de kutladı.

Bakü'de düzenlenen 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, takım halinde kadınlarda zirvede yer alırken, erkeklerde üçüncü olmuştu.