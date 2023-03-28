TFF, Arda Turan'ı ödüllendirdi Türkiye Futbol Federasyonu, eski futbolcu Arda Turan'ı Hırvatistan ile oynanan maç öncesinde ödüllendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Milli Takım'ın eski oyuncularından Arda Turan'ı, Hırvatistan ile oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşması öncesinde milli formayı 100 kez giyen futbolcular arasında bulunması sebebiyle ödüllendirdi.

Arda Turan'a forma takdim edildi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye-Hırvatistan maçı öncesinde forma ve UEFA tarafından hazırlanan hediyeleri millî formayı 100 kez terleten Arda Turan'a takdim etti.

İlk kez 2006 yılında oynadı

A Milli formayı ilk kez 16 Ağustos 2006 tarihinde Türkiye'nin Lüksemburg ile deplasmanda oynadığı özel maçta giyen Turan, 100'ü A Milli olmak üzere, Türkiye'yi farklı yaş kategorilerinde 173 kez temsil etti ve 18'i A Milli düzeyde olmak üzere filelere toplam 31 golü gönderdi.