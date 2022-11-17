TFF'den İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü'nün kulüpleriyle yapılan anlaşma neticesinde aday kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

A Milli Takım'ın Çekya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi iki yıldızın kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Fenerbahçe'de forma giyen İrfan Can Kahveci ve Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü'nün kulüpleri ile kamp öncesinde yapılan anlaşma gereği iki oyuncunun da kamptan ayrıldığı belirtildi.





TFF'den açıklama

"İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın EK 1. Bölümü'nün 1. Maddesi'nin 6. Bendine istinaden, kulüpleriyle kamp öncesinde varılan karşılıklı mutabakat neticesinde A Millî Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı."