Türkiye - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ile karşılaşacak. Peki, Türkiye - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda iki kritik karşılaşmaya çıkacak.

8 Kasım Pazartesi günü Cebelitarık ve Karadağ maçlarının hazırlıklarına başlayan futbolcular, bu karşılaşmaları kazanmak için sahada olacak.

Galibiyet dışında bol gol atmamız gereken bu karşılaşmalar, Dünya Kupası bileti almamız için oldukça önemli.

Bu müsabakalarda millileri yalnız bırakmak istemeyen taraftarlar ise maçın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

Maça dair detayları öğrenmek isteyen futbolseverler, sahada ya da ekran başında millileri desteklemek için hazır olacak.

Peki, Türkiye - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

TÜRKİYE - CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Cebelitarık maçı 13 Kasım Cumartesi 20.00’de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma TRT 1’den canlı yayınlanacak.

A Milli Takımımızın, Cebelitarık ile oynayacağı maçta Ukraynalı hakem Sergii Boiko düdük çalacak.

Boiko'nun yardımcılıklarını Volodymyr Volodin ve Viktor Nyzhnyk yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Viktor Kopiievskyi olacak. Maçta aynı ülkeden Ievgenii Aranovskyi VAR, Viktor Matyash ise AVAR olarak görev alacak.