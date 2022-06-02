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    Türkiye - Faroe Adaları maçının hakemi

    UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Türkiye-Faroe Adaları maçını Trustin Farrugia Cann yönetecek.
    • 02.06.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 10:32
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    Türkiye - Faroe Adaları maçının hakemi

    A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 4 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da Faroe Adaları ile yapacağı maçın hakemi belli oldu.

    İstanbul'daki maçın hakemi Cann

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Malta Futbol Federasyonundan Trustin Farrugia Cann yönetecek.

    Cann'ın yardımcılıklarını Luke Portelli ve Edward Spiteri yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Matthew De Gabriele üstlenecek.

    Türkiye - Faroe Adaları maçının hakemi #1


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