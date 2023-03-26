Türkiye - Hırvatistan maçını Andreas Ekberg yönetecek
İHA

İlk maçta Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında 28 Mart Salı günü Bursa’da ile karşılaşacak.

Bu zorlu mücadeleyi yönetecek hakemler de açıklandı.

Andreas Ekberg maçı yönetecek

Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak olan maçta İsveç Futbol Federasyonu’ndan Andreas Ekberg düdük çalacak.

Ekberg’in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Granit Maqedonci olacak.

Türkiye - Hırvatistan maçını Andreas Ekberg yönetecek

VAR hakemleri Almanya'dan

ile Hırvatistan arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemleri de Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert (VAR) ile Mike Pickel (AVAR) olacak.

Türkiye - Hırvatistan maçını Andreas Ekberg yönetecek