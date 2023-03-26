Türkiye - Hırvatistan maçını Andreas Ekberg yönetecek A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Bursa'da oynayacağı mücadeleyi İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetecek.

İHA

İlk maçta Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında 28 Mart Salı günü Bursa’da Hırvatistan ile karşılaşacak.

Bu zorlu mücadeleyi yönetecek hakemler de açıklandı.

Andreas Ekberg maçı yönetecek

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak olan maçta İsveç Futbol Federasyonu’ndan Andreas Ekberg düdük çalacak.

Ekberg’in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Granit Maqedonci olacak.

VAR hakemleri Almanya'dan

Türkiye ile Hırvatistan arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemleri de Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert (VAR) ile Mike Pickel (AVAR) olacak.