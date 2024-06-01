Türkiye, İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üçüncülüğe ulaştı

DHA
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen şampiyonada üçüncülük maçında Türkiye ile İtalya karşılaştı.
49'uncu dakikada Ahmet Ergin, 63'üncü dakikada Mete Kılıç ve 90+5'inci dakikada Mert Ali Özen'in golleriyle Türkiye karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Ay yıldızlılar bu galibiyetle şampiyonada üçüncü oldu.
Olimpiyat kotası aldık
Türkiye, 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) kotası aldı. Şampiyonanın finalinde Ukrayna ile Fransa karşılaşacak.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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