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    Türkiye'den EURO 2028 ve 2032'ye ev sahipliği için başvuru

    Türkiye, EURO 2028 ve 2032'e ev sahipliği yapmak için UEFA'ya adaylık dosyasını sundu.
    • 17.11.2022 - 10:01
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    Türkiye'den EURO 2028 ve 2032'ye ev sahipliği için başvuru

    Türkiye, 2028 ve 2032 gerçekleştirilecek Avrupa futbol şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için adaylık dosyasını UEFA'ya verdi.

    UEFA'dan yapılan açıklamada, 2028 ve 2032 şampiyonalarına ev sahipliği yapmak isteyen ülkelerin, ön teklif dosyalarını sunduğu kaydedildi.

    Birçok aday var

    Türkiye, 2028 ve 2032 şampiyonaları için UEFA'ya teklif verirken; İngiltere, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler futbol federasyonları 2028, İtalya ise 2032 için dosya sundu.

    Son teklif dosyasının teslim tarihi 12 Nisan 2023 olarak belirlendi. Ev sahibi ülkelerin gelecek yıl sonbaharda açıklanması bekleniyor.

    Türkiye den EURO 2028 ve 2032 ye ev sahipliği için başvuru #1


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