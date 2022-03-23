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Türkiye'nin rakibi Portekiz'de eksik bitmiyor

Türkiye'nin rakibi Portekiz'de eksik bitmiyor

Türkiye maçı öncesi Portekiz'de eksik sayısı 7'ye yükseldi. Neves ve Pepe'nin ardından son olarak da kaleci Anthony Lopes, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.