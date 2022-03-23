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    Türkiye'nin rakibi Portekiz'de eksik bitmiyor

    Türkiye maçı öncesi Portekiz'de eksik sayısı 7'ye yükseldi. Neves ve Pepe'nin ardından son olarak da kaleci Anthony Lopes, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 08:16
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    Türkiye'nin rakibi Portekiz'de eksik bitmiyor

    Rakibimiz Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos'un açıkladığı aday kadrodan dün üçüncü bir oyuncu daha çıkarıldı.

    Sakatlar stoper Ruben Dias ve sağ bek Nelson Semedo'nun yanı sıra cezalılar sol bek Joao Cancelo ve Renato Sanches (aynı zamanda sakat) zaten Türkiye'ye karşı kesin olarak oynamayacaktı.

    Kadronun toplanmasının ardından önce İngiltere Premier Ligi'nde Wolves'ta forma giyen orta saha Ruben Neves sakatlığı nedeniyle çıktı. Neves'le birlikte koronavirüse yakalanan Beşiktaş 'ın eski oyuncusu Porto'dan Pepe de kamptan ayrıldı.

    YERİNE JOSE SA ALINDI

    Dün de Lyon'da oynayan kaleci Anthony Lopes'in sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayacağı belirtildi. Lopes'in yerine Wolves'un file bekçisi Jose Sa alındı.

    Türkiye'ye karşı kaleyi Patricio'nun koruması, savunmadaki eksikler nedeniyle Dalot'un sağ bek, Guerreiro'nun sol bek, stoperde de Jose Fonte ile Gonçalo Inacio'nun oynamaları bekleniyor.


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