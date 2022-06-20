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    U17 Serbest Güreş Erkek Milli Takımı Avrupa ikincisi

    Serbest Erkek Milli Güreş Takımı şampiyonayı 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz toplamda 5 madalya alarak 136 puan ile ikinci bitirdi.
    • 20.06.2022 - 03:13
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    U17 Serbest Güreş Erkek Milli Takımı Avrupa ikincisi

    Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası’nda, serbest Erkek Milli Takımı’nda 60 kg’da Abdullah Toprak altın, 92 kg’da İbrahim Benekli altın, 110 kg’da Taha Yakup Temel gümüş, 51 kg’da Mustafa Kaburga bronz, 65 kg’da Fatih Acar bronz madalya kazandı.

    İHA'nın haberine göre; U17 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda dereceye giren milli sporcular şöyle:

    Kadın Milli Takım

    57 kg - Tuba Demir - Altın Madalya
    40 kg - Yağmur Karabacak - Gümüş Madalya
    53 kg - Sevim Akbaş - Gümüş Madalya
    61 kg - İlayda Cin - Gümüş Madalya
    65 kg - Duyge Gen - Gümüş Madalya
    69 kg - Ayşe Erkan - Gümüş Madalya
    49 kg - Şevval Çayır - Bronz Madalya

    U17 Serbest Güreş Erkek Milli Takımı Avrupa ikincisi #1

    Grekoromen Milli Takım

    71 kg - İbrahim Özdemir - Altın Madalya
    110 kg - Cemal Yusuf Bakır - Gümüş Madalya
    55 kg - Halil Çınar - Bronz Madalya

    U17 Serbest Güreş Erkek Milli Takımı Avrupa ikincisi #2

    Serbest Milli Takım

    60 kg - Abdullah Toprak - Altın Madalya
    92 kg - İbrahim Benekli - Altın Madalya
    110 kg - Taha Yakup Temel - Gümüş Madalya
    51 kg - Mustafa Kaburga - Bronz Madalya
    65 kg - Fatih Acar - Bronz Madalya

    U17 Serbest Güreş Erkek Milli Takımı Avrupa ikincisi #3

    U17 Serbest Güreş Erkek Milli Takımı Avrupa ikincisi #4

    U17 Serbest Güreş Erkek Milli Takımı Avrupa ikincisi #5


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