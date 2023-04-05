U19 Kadın Milli Takımı, hükmen mağlup sayıldı U19 Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 2. Tur maçında 4-0 mağlup ettiği Andorra karşısında iki cezalı futbolcu oynattı ve hükmen 3-0 mağlup oldu.

Litvanya'da düzenlenen UEFA U19 Avrupa Şampiyonası 2. Tur müsabakalarında U19 Kadın Milli Takımımızda nadir görülen bir olay yaşandı. Millerimiz 4-0 kazandığı karşılaşmada cezalı oyuncu oynattığı için hükmen mağlup sayıldı. İki cezalı oyuncu oynattık Rojin Polat, Tuana Yılmaz ve Mine Yıldız'ın 2 gol attığı Andorra karşısında 4-0 galip gelen U19 Kadın Milli Takımımız 2 cezalı oyuncuyu oynatma gerekçesiyle 3-0 hükmen mağlup sayıldı. 2 maçı da kazanmıştık B Ligi'nde yer alan Türkiye; 1 Nisan'da Andorra ile karşı karşıya gelmiş daha sonra 4 Nisan'da Litvanya ile karşılaşmıştı. Millerimiz Litvanya maçını da 1-0 kazandı. Ayrıca 7 Nisan'da ise Moldova ile karşılaşacak. Grubu lider bitiren takım A Ligi'ne yükselecek.