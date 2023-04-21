Üç milli güreşçimiz Avrupa Şampiyonası'nda finalde Ay-yıldızlı sporculardan Adem Burak Uzun, Ali Cengiz ve Rıza Kayaalp, altın madalya mücadelesine çıkacak.

AA & Ensonhaber

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stilde Adem Burak Uzun, Ali Cengiz ve Rıza Kayaalp finale yükseldi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.

Adem Burak'ın rakibi Azerbaycanlı Azizli

Milli güreşçi Adem Burak Uzun, grekoromen stil 55 kiloda çeyrek finalde Ermeni Rudik Mkrtchyan'ı 12-3, yarı finalde de Gürcü Nugzari Tsurtsumia'yı 13-3 yenerek finalist oldu. Adem Burak, finalde Azerbaycanlı Eldaniz Azizli ile karşılaşacak.

Ali Cengiz, Gürcü Gobadze ile altın madalya için mücadele edecek

Milli sporcu Ali Cengiz, elemelerde Hollandalı rakibi Marcel Sterkenburg'un müsabakadan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Azerbaycanlı Islam Abbasov'u eleyerek yarı finale çıkan Ali Cengiz, bu turda Gürcü Lasha Gobadze'yi 3-1 mağlup ederek final hakkı elde etti.

Rıza Kayaalp'in finaldeki rakibi Litvanyalı Knystautas

Grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp ise elemelerde Sırp Boris Petrusic, çeyrek finalde Norveçli Oskar Marvik ve yarı finalde Litvanyalı Mantas Knystautas'u teknik üstünlük (8-0) yenerek adını finale yazdırdı.

Milli güreşçilerden Mehmet Çeker grekoromen stil 63 kilo, Yunus Emre Başar ise grekoromen stil 77 kiloda bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.