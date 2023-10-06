Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belirlendi

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 13 Ekim Cuma günü İstanbul'da San Marino ve 17 Ekim Salı günü Letonya ile oynayacağı 2025 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Levent Sürme yönetimindeki ay-yıldızlı takımın aday kadrosuna 23 isim davet edildi
İşte aday kadro
Kaleciler: Emre Bilgin (Fatih Karagümrük), Arda Özçimen (Göztepe), Deniz Dilmen (Başakşehir)
Defans: Serdar Saatçı (SC Braga), Emin Bayram (KVC Westerlo), Ravil Tagir (KVC Westerlo), Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Ayberk Karapo (Manisa FK), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mehmet Can Aydın (Trabzonspor)
Orta Saha: Cem Tuna Türkmen (Ankaragücü), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Metehan Baltacı (Eyüpspor), Aksel Baran Potur (Moss FK), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Cihan Çanak (Standard Liege), Emircan Gürlük (FC Orenburg), Doğuhan Aral Şimşir (FC Midtjylland), Ömer Faruk Beyaz (Hatayspor)
Forvet: Can Yılmaz Uzun (1.FC Nürnberg), Enis Destan (Trabzonspor), Erencan Yardımcı (Pendikspor Futbol)Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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