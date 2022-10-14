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    Tanrı'nın Eli maçındaki top 3 milyon sterline satışta

    Diego Armando Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye eliyle attığı gol hafızalardaki yerini koruyor. O maçta kullanılan top, açık artırmayla satılacak.
    • 14.10.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 11:31
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    Tanrı'nın Eli maçındaki top 3 milyon sterline satışta

    1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin, İngiltere'yi Maradona'nın unutulmaz golleriyle devirmişti.

    Maradona'nın golü 'Tanrı'nın Eli' olarak adlandırılmıştı

    Maradona, havadan gelen topa yükselip eliyle topu filelere göndermiş ve kaleci Shilton'ı avlamıştı. Arjantinli efsane attığı bu golü, 'Tanrı'nın Eli' olarak nitelendirmişti.

    Tanrı nın Eli maçındaki top 3 milyon sterline satışta #1

    Top, açık arttırmayla satılacak

    Maradona, aynı maçta İngiliz futbolcuları çalımlayıp topu filelere göndermiş ve ikonik iki gole imzasını atmıştı.

    Arjantin'in İngiltere'yi mağlup ettiği maçta kullanılan futbol topu, o maçın Tunuslu hakemi Ali Bin Nasser tarafından satışa çıkarıldı. Top, 16 Kasım'da Dünya Kupası özel etkinliği kapsamında açık artırmayla satılacak.

    Tanrı nın Eli maçındaki top 3 milyon sterline satışta #2

    2.5-3 milyon sterlin civarında satılacak

    Açık artırma canlı yayınlanacak ve potansiyel alıcılar tekliflerini 28 Ekim'den itibaren çevrimiçi ortamdan sunabilecekler.

    Futbol topunun 2.5-3 milyon sterlin civarında bir ücretle yeni sahibini bulması bekleniyor. Maradona'nın aynı maçta giydiği forma, Mayıs ayında 7.4 milyon sterline satılmıştı.

    Tanrı nın Eli maçındaki top 3 milyon sterline satışta #3


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