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    Vincent Aboubakar milli takımda 2 gol attı

    Vincent Aboubakar, Kamerun'un Mozambik'i 4-1 yendiği maçta attığı iki golle alınan galibiyette büyük pay sahibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2020 - 10:21
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 10:49
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    Vincent Aboubakar milli takımda 2 gol attı

    Beşiktaş'ın forveti Vincent Aboubakar, Afrika Kupası Elemeleri'nde coştu.

    İLK 2 GOLÜ ATTI

    Kamerun'un Mozambik'i 4-1 yendiği maçta 3 yıl sonra gol atmayı başaran tecrübeli golcü ilk 11'de başladı ve 38 ile 48. dakikalarda fileleri havalandırarak alınan galibiyette büyük pay sahibi oldu.

    Vincent Aboubakar milli takımda 2 gol attı - İZLE

    28 yaşındaki oyuncu, 64. dakikada ise oyundan çıktı. Kamerun'un diğer golleri ise NJie ve Anguissa'dan geldi.

    Bu galibiyetin ardından Kamerun 7 puana ulaştı ve grupta lider oldu. Mozambik ise 4 puanda kaldı.

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