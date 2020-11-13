Vincent Aboubakar milli takımda 2 gol attı

Vincent Aboubakar, Kamerun'un Mozambik'i 4-1 yendiği maçta attığı iki golle alınan galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Beşiktaş'ın forveti Vincent Aboubakar, Afrika Kupası Elemeleri'nde coştu.

İLK 2 GOLÜ ATTI

Kamerun'un Mozambik'i 4-1 yendiği maçta 3 yıl sonra gol atmayı başaran tecrübeli golcü ilk 11'de başladı ve 38 ile 48. dakikalarda fileleri havalandırarak alınan galibiyette büyük pay sahibi oldu.

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28 yaşındaki oyuncu, 64. dakikada ise oyundan çıktı. Kamerun'un diğer golleri ise NJie ve Anguissa'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Kamerun 7 puana ulaştı ve grupta lider oldu. Mozambik ise 4 puanda kaldı.