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    Vincent Aboubakar milli takımda yine gol attı

    Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Aboubakar, Mozambik-Kamerun karşılaşmasında şık bir gole imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2020 - 09:43
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 10:38
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    Vincent Aboubakar milli takımda yine gol attı

    Vincent Aboubakar, Kamerun Milli Takımı'nda gollerine devam ediyor...

    Geçtiğimiz günlerde Mozambik'i 4-1 yendikleri karşılaşmada 2 gol atan 28 yaşındaki futbolcu, aynı ülkeye bir kez daha gol attı.

    DEPLASMANDA DA ATTI

    Mozambik ile bu kez deplasmanda karşılaşan Kamerun'da perdeyi açan isim Aboubakar oldu.

    Aboubakar milli takımda yine gol attı - İZLE

    Mücadelenin 26. dakikasında topu göğsüyle kontrol eden tecrübeli oyuncu, meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu. Kamerun mücadeleyi 2-0 kazandı.

    Vincent Aboubakar milli takımda yine gol attı #1

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