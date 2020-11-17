Vincent Aboubakar milli takımda yine gol attı

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Aboubakar, Mozambik-Kamerun karşılaşmasında şık bir gole imza attı.

Vincent Aboubakar, Kamerun Milli Takımı'nda gollerine devam ediyor...

Geçtiğimiz günlerde Mozambik'i 4-1 yendikleri karşılaşmada 2 gol atan 28 yaşındaki futbolcu, aynı ülkeye bir kez daha gol attı.

DEPLASMANDA DA ATTI

Mozambik ile bu kez deplasmanda karşılaşan Kamerun'da perdeyi açan isim Aboubakar oldu.

Aboubakar milli takımda yine gol attı - İZLE

Mücadelenin 26. dakikasında topu göğsüyle kontrol eden tecrübeli oyuncu, meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu. Kamerun mücadeleyi 2-0 kazandı.