Weghorst'un gol sevinci kafa karıştırdı

Hollanda formasıyla Galler ağlarını havalandıran Weghorst'un gol sevinci dikkatleri çekti. Kartal işareti yaptığı sanılan oyuncunun, aslan pençesi yaptığı ortaya çıktı.

Uluslar Ligi'nde Galler deplasmanına konuk olan Hollanda, Wout Weghorst'un 90+4'te attığı golle 2-1 galip geldi.

Hollandalı oyuncular golün ardından büyük bir sevinç yaşarken, galibiyet sayısını kaydeden Weghorst'un sevinci Beşiktaş taraftarlarında heyecan yarattı.

Burnley forması giyen golcü oyuncu, bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündeminde üst sıraları işgal ediyor. Ancak Weghorst'un gol sevinci, Beşiktaşlılara gönderilmiş bir mesaj değil.

Beşiktaş kartalı değil Hollanda aslanı

Hollanda'nın simgesi olan aslanın kökeni, 1100'lü yıllardaki Flaman kontlarının armalarına kadar dayanıyor.

Bu meşhur aslan simgesini, Hollanda Futbol Federasyonu'nun logosunda görmek de mümkün.

Weghorst'un gol sevincinde kullandığı pençeler de Beşiktaş'ın kartalına değil, 'Hollanda aslanına' ait.

Hollanda formasıyla 13. maçına Galler karşısında çıkan Weghorst, üçüncü kez fileleri havalandırdı.

Daha önce de yapmıştı

29 yaşındaki oyuncu, milli takımdaki ilk golünü 6 Haziran 2021'de Gürcistan ile oynanan hazırlık karşılaşmasında atmıştı.

Weghorst'un ikinci golü ise yalnızca bir hafta sonra, 13 Haziran 2021'de Avrupa Şampiyonası'nda geldi.

Gruptaki ilk maçta Ukrayna ağlarını sarsan Weghorst, tıpkı Gürcistan maçında olduğu gibi golü 'pençeyle' kutlamıştı.