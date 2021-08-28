Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye birinci oldu

Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye birinci oldu

Türkiye, Polonya'da düzenlenen Yıldızlar ve 15 Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 15 ve 17 yaş altı kızlar kategorilerinde 66 madalya ile birinci oldu.

Polonya’nın Ciechanow kentindeki 24 ülkeden 356 sporcunun katıldığı organizasyonda milli takım, 24 altın, 28 gümüş, 14 bronz olmak üzere toplam 66 madalya kazandı.

TÜRKİYE BİRİNCİ OLDU

Türkiye, 15 altı kızlar kategorisinde birinci olurken Polonya ikinciliği Belerus üçüncülüğü elde etti.

Türkiye'nin ilk sırada tamamladığı 17 yaş altı kızlar kategorisini ise Rusya ikinci, Polonya üçüncü tamamladı.

NAİME YAREN EN İYİ SPORCU SEÇİLDİ

Ayrıca Avrupa Halter Federasyonu, Naime Yaren Baydemir'i "en iyi sporcu" seçti.

ERKEKLERDE İKİNCİ OLDUK

17 yaş altı erkeklerde Rusya birinci, Türkiye ikinci, Ermenistan üçüncü sırada yer aldı.

TANER ÇAĞLAR'DAN GÜMÜŞ MADALYA

Bu arada şampiyonanın son gününde Erkekler 17 yaş altı kategorisinde Taner Çağlar, koparmada 145 kilo ile dördüncü, silkmede 172 kilo ile ikinci, toplamda da 317 kiloluk derecesiyle gümüş madalya elde etti.

ALEYNA KAYMAZ VE FATMAGÜL ÇELİK AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ

Kızlar 17 yaş altı kategorisinde Aleyna Kaymaz, koparmada 88, silkmede 110 kilo ve toplamda 192 kiloluk derecesiyle 3 bronz madalya kazandı.

Aynı kiloda yarışan Fatmagül Çelik, koparmada 91 kilo ile altın, silkmede 114 kilo ile gümüş, toplamda ise 205 kiloluk derecesiyle kürsünün ilk basamağına çıkmayı başardı.

ALTYAPI MEYVELERİNİ VERİYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, göreve geldikleri günden beri Türk halteri adına özelikle altyapı ve kulüpleşmeye büyük önem verdiklerini belirterek "Yetenekli sporculardan oluşan yıldız milli takımlarımız var. Bu başarıda emeği geçen başta antrenörlerimiz ve kulüplerimiz olmak üzere sporcularımızı ve ailelerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.