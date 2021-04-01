Yusuf Yazıcı: Avrupa Şampiyonası beni bekledi

Milli Takımda aile havası olduğunu kaydeden Yusuf Yazıcı, Avrupa Şampiyonası'nın Milli Takım için çok güzel olacağını söyledi.

Milli takımın yıldızlarından Yusuf Yazıcı, Dünya Kupası elemeleri hakkında röportaj verdi.

Dünya Kupası elemelerine iyi başladıklarına ve sonunun da iyi geleceğine vurgu yapan Yazıcı, umutlu olduklarını bellirtti.

"NAZARLIK OLSUN"

Verdiği röportajda Yazıcı, "Aslında çok güzel başladık. İlk maç, ikinci maç, takım olarak çok iyi mücadele ettik, skorlar da çok güzel oldu bizim adımıza. Son maç bizi biraz üzdü, o da nazarlık olsun.

Yaptığımız bazı hatalardan ders çıkarırız diye düşünüyorum. Futbolun içerisinde olan şeyler bunlar. Beraberlik hem bizi hem de ülkemizi üzdü. İlk iki maçı kazandık ama o maçlara göre Letonya maçı biraz daha zayıftı. Nazarlık olsun diyelim. Gerçekten iyi gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

"SADECE TAKIM DEĞİL, AİLEYİZ"

Ay-yıldızlı ekipte birlik ve beraberliğin üst noktada olduğunu kaydeden genç orta saha, "Sadece bir takım değil, aile olduğumuzu her zaman söylüyorum. Mutluyuz. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Güzel şeyler bizi bekliyor aslında." dedi.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI BENİ BEKLEDİ"

Sakatlığı nedeniyle geçen yıl oynanması gereken Avrupa Şampiyonası'nı kaçıracağını hatırlatan Yusuf Yazıcı, turnuvanın koronavirüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenmesine esprili bir yaklaşımda bulundu.

Yazıcı, "Avrupa Şampiyonası beni bekledi aslında. Bizim için çok güzel olacak. Her futbolcunun, her gencin hayali hem milli takım forması giymek hem de böyle büyük turnuvalarda boy göstermek. Çok mutluyuz ve dört gözle bekliyoruz. İyi şeyler olacağını düşünüyorum." diye konuştu.