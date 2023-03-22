Zhirayr Shaghoyan: Türkiye'yi yenmeliyiz

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım, cumartesi akşamı Ermenistan'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde rakibimizin CSKA Sofya forması giyen 21 yaşındaki futbolcusu Zhirayr Shaghoyan açıklamalarda bulundu.

Shaghoyan şunları söyledi:

"Antrenmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Bana öyle geliyor ki yeni teknik direktörümüz Petrakov, sadece topla oynamaya, ayağa paslarla hücum ettirmeye yönelik birçok yeni çalışma yaptırdı. İlk başta zorlandık ama yavaş yavaş işe yaradığını da gördük. Umarım takımımız böyle bir futbol oynayabilir."

Genç futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi yenmeliyiz. Elbette bunu yapabilecek gücümüz var. Herkes takımımızı tanıyor. Birçok yeni oyuncumuz var. Yeni oyuncularla birlikte güçlü takımları da yenebiliriz. Bana öyle geliyor ki dışarıdan bize baskı yapmaya çalışıyor. Bu çok büyük bir maç olacak. Ancak, bizim için sonuçta Hırvatistan ve Galler maçları gibi bir maç."